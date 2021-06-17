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5 yıldır aranıyordu , tutuklandı

Narkotik ekipleri tarafından 2016 yılında gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 65 gram kokain, 799 gram hintkeneviri ve 155 adet extacy hapla ilgili aranan Ö.B tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

17 Haziran 2021 Perşembe 09:21
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5 yıldır aranıyordu , tutuklandı

(Kamalı Haber)

Narkotik ekipleri tarafından 2016 yılında gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 65 gram kokain, 799 gram hintkeneviri ve 155 adet extacy hapla ilgili aranan Ö.B tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren Polis memuru Kaan Kurtbir, Narkotik ekipleri tarafından 2016 yılında gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 65 gram kokain, 799 gram hintkeneviri ve 155 adet extacy hapla ilgili aranan Ö.B'nin 15 Haziran 2021 tarihinde Metehan Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yaptığı esnada yakalandığını söyledi.

Polis, operasyon tarihinde 4 kişinin tutuklandığını ancak Ö.B'nin yurt dışına gitmiş olmasından dolayı sorgulanamadığını ifade etti.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin Mersin’den tahta suntaların içerisinde Girne Liman’ından ülkeye sokulduğunu hatırlatan polis, zanlının suçla ilgili sorgulanacağını belirterek, 2 gün süre istedi. Mahkeme talebi kabul etti.

Son Güncelleme: 17.06.2021 09:29
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