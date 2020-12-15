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5 yıldır kaçak yaşıyor

5 yıldır KKTC'de izinsiz ikamet eden şahıs artık yeter dedi, ülkesine gönderilmek isteğiyle polise başvurdu

15 Aralık 2020 Salı 17:11
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5 yıldır kaçak yaşıyor

KKTC'de 22 Haziran 215'ten beri izinsiz ikamet eden ve bu kadar yeter diyerek bugün saat 00.15 raddelerinde Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne giden Türkmenistan uyruklu Umitjan Rozin Bayev ülkesine gönderilmek istendiğini söyleyerek polisten yardım talep etti.

Adı edilenin yapılan muhaceret kontrolünde 22.06.2015 tarihinden bu güne değin KKTC‘de izinsiz ikamet ettiğinin belirlenmesi üzerine tutuklanan zanlı aynı gün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılarak ihraç işlemlerinin tamamlanmasına değin aleyhinde 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

(MHA)

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