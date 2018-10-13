Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
96657
ALTIN
230.218
DOLAR
5.9313
STERLİN
7.7403
EURO
6.8595
Güvenliğiniz için bu ayarı mutlaka değiştirin!
Bu ayarı mutlaka değiştirin!
Tırnak batması nasıl geçer?
Tırnak batması nasıl geçer?
Instagram fotoğrafı çekmek için ev tasarlandı
Instagram fotoğrafı çekmek için ev...
Aldatıldığını Google Haritalar'dan öğrendi
Aldatıldığını Google Haritalar'dan öğrendi
Soğan kabuğundan çay ürettiler!
Soğan kabuğundan çay ürettiler!
banner40

5 yıldır saçını kendi yıkamayan milyoner kız şoke etti

İngiltere milyoner genç kızın garip hayatını konuşuyor.

13 Ekim 2018 Cumartesi 14:53
5 yıldır saçını kendi yıkamayan milyoner kız şoke etti

İngiltere 5 yıldır kendi saçını yıkamadığını söyleyen milyoner genç kızın hayatını konuşuyor.

Sacha isimli milyoner kız, bir tv programına katıldı ve ülkenin gündemine oturdu.

Sacha'nın çanta koleksiyonunun tamamı 260 bin lira değerinde.

Sacha katıldığı TV programında fakir bir aileyle zaman geçirdi ve iki taraf da deneyimlerini paylaştı.

Özel aşçısı, kuaförü ve temizlikçisi olan Sacha, yoksul ailelerin nasıl yaşadığını deneyimlemek için katıldığı programda 3 çocuk annesi Juanita ile oldukça zor şartlarda ve az bütçe ile bir süre yaşamaya çalıştı.

Pahalı kıyafetler almayı, partilere katılmayı ve 400 bin lira değerindeki aracı ile tur atmayı seven Sacha, lüks ve ihtişam dolu hayatına bir süre ara verdi.

Sacha, üç çocuk annesi Juanita'nın evine son derece pahalı bir valizle gitti.

Sacha ile tanışan Juanita, genç kızın beş yıldır kendi saçını yıkamadığını ve özel kuaförüne yıkattırdığını öğrenince büyük şok yaşadı.

Aylık makyaj harcamaları yaklaşık 7 bin 200 lira olan Sacha ayda yaklaşık 6 bin 400 lira geçinen Juanita'nın durumunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi.

Tek bir gecede yemek için bin 800 lira harcayan Sacha için kendisi dahil tüm ailenin 14 liralık makarna ile bir öğün geçirdiğini duyunca inanamadı.

İngiltere'de reyting rekoru kıran program yoksullar ve zenginleri bir araya getirip kısa bir süre birlikte kalmalarını sağlıyor ve iki tarafın da deneyimlerini ekrana getiriyor.

Yoksulların nasıl yaşadığını tecrübe eden Sacha bu süreçte kendi yemeklerini hazırladı, kıyafetlerini ütüledi ve her türlü işini kendi yaptı.

Sacha programın sonunda deneyimlerini paylaştı.

Lüks ve ihtişam içinde yaşayan Sacha, yoksulluk deneyiminin kendisine çok şey kattığını, insanları artık ait olduğu sınıfa göre yadırgamadığını ve idareli harcama yapmayı öğrendiğini söylüyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
ZenginFakirLüksIhtişam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özyiğit “ISESCO 13. Eğitim,Bilim ve Kültür Genel Konferansı”na katıldı
Özyiğit “ISESCO 13. Eğitim,Bilim ve Kültür Genel Konferansı”na katıldı
Cami minaresinin iskelesi yıkılmak üzere!
Cami minaresinin iskelesi yıkılmak üzere!
3 Pakistanlı askeri bölgede yakalandı
3 Pakistanlı askeri bölgede yakalandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim