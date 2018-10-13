5 yıldır saçını kendi yıkamayan milyoner kız şoke etti

İngiltere 5 yıldır kendi saçını yıkamadığını söyleyen milyoner genç kızın hayatını konuşuyor. Sacha isimli milyoner kız, bir tv programına katıldı ve ülkenin gündemine oturdu. Sacha'nın çanta koleksiyonunun tamamı 260 bin lira değerinde. Sacha katıldığı TV programında fakir bir aileyle zaman geçirdi ve iki taraf da deneyimlerini paylaştı. Özel aşçısı, kuaförü ve temizlikçisi olan Sacha, yoksul ailelerin nasıl yaşadığını deneyimlemek için katıldığı programda 3 çocuk annesi Juanita ile oldukça zor şartlarda ve az bütçe ile bir süre yaşamaya çalıştı. Pahalı kıyafetler almayı, partilere katılmayı ve 400 bin lira değerindeki aracı ile tur atmayı seven Sacha, lüks ve ihtişam dolu hayatına bir süre ara verdi. Sacha, üç çocuk annesi Juanita'nın evine son derece pahalı bir valizle gitti. Sacha ile tanışan Juanita, genç kızın beş yıldır kendi saçını yıkamadığını ve özel kuaförüne yıkattırdığını öğrenince büyük şok yaşadı. Aylık makyaj harcamaları yaklaşık 7 bin 200 lira olan Sacha ayda yaklaşık 6 bin 400 lira geçinen Juanita'nın durumunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. Tek bir gecede yemek için bin 800 lira harcayan Sacha için kendisi dahil tüm ailenin 14 liralık makarna ile bir öğün geçirdiğini duyunca inanamadı. İngiltere'de reyting rekoru kıran program yoksullar ve zenginleri bir araya getirip kısa bir süre birlikte kalmalarını sağlıyor ve iki tarafın da deneyimlerini ekrana getiriyor. Yoksulların nasıl yaşadığını tecrübe eden Sacha bu süreçte kendi yemeklerini hazırladı, kıyafetlerini ütüledi ve her türlü işini kendi yaptı. Sacha programın sonunda deneyimlerini paylaştı. Lüks ve ihtişam içinde yaşayan Sacha, yoksulluk deneyiminin kendisine çok şey kattığını, insanları artık ait olduğu sınıfa göre yadırgamadığını ve idareli harcama yapmayı öğrendiğini söylüyor.