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50 Baş Oğlak Satışa Sunulacak

50 baş oğlak kasaplık satışına sunulacak. Tekliflerin en geç 9 Nisan Cuma gününe kadar yapılması gerekiyor.

06 Nisan 2021 Salı 11:56
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50 Baş Oğlak Satışa Sunulacak

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi'nden yapılan açıklamada, 50 baş oğlağın kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacağı duyuruldu.

Taban fiyatının 33 TL/kg olarak belirlendiği bildirilen açıklamada, tekliflerin KDV'siz olarak verileceği kaydedildi. İdarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı ifade edilen açıklamada, ödemelerin peşin veya banka teminatlı çekle yapılacağı bildirildi.

İhaleyi kazananların en geç 16 Nisan Cuma gününe kadar hayvanları almak zorunda olduğu belirtilen açıklamada, 16 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda ihale kararının iptal edileceği vurgulandı.

Kasaplık satışına sunulan oğlakların Ercan Devlet Üretme Çiftliği'nde görülebileceği kaydedilen açıklamada, tekliflerin en geç 9 Nisan Cuma günü saat 11:00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliği'ndeki teklif kutusuna atılması gerektiği bildirildi. Açıklamada, geç gelen tekliflerin dikkate alınmayacağının altı çizildi.

Anahtar Kelimeler:
Oğlak SatışıDevlet Üretme Çiftlikleri Dairesi
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