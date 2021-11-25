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50 bin 310 doz aşı geldi

Bakan Pilli:” KKTC’ye Türkiye Cumhuriyeti tarafından 50 bin 310 doz Pfizer-BioNTech aşısı gönderildi”

25 Kasım 2021 Perşembe 16:51
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50 bin 310 doz aşı geldi
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Covid-19 ile mücadele kapsamında Türkiye Cumhuriyeti tarafından ülkemize bugün sabah saatlerinde 50 bin 310 doz Pfizer-BioNTech aşısının KKTC’ye gönderildiğini açıkladı.

Vaka sayılarında artış olduğuna işaret eden Bakan Pilli, halkımızı bir kez daha aşı olmaya davet ettiğini, son günlerde aşıya olan ilgilinin artmakta olduğunu, tüm aşı merkezlerimizde yeterli miktarda aşının bulunduğunu vurguladı.

Aşılanma oranını ne kadar yükseltirsek, vaka sayıları artsa bile sağlık sistemimize yük bindirebilecek ağır vaka sayılarını uygun seviyelerde tutabiliriz diyen Bakan Pilli, bu nedenle gerek 1. Doz gerekse zamanı gelen diğer doz aşılarınızı mutlaka yaptırmamız gerektiğini, özellikle 12 yaş üzerindeki herkesin aşılarını yaptırması gerektiğini hatırlattı.

Tedbirleri elden bırakmamak gerektiğini belirten Bakan Pilli, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymak gerektiğini, özellikle maske kullanımının Covid-19 ve gribal enfeksiyonları önlemek açısından büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Özellikle kronik hastalığı olan kişilerin gerekmedikçe kapalı ve kalabalık alanlarda uzun süre bulunmaması gerektiğini ifade eden Bakan Pilli, kurallara uyup, aşı programımızı tamamlarsak Covid-19 ile mücadelede istenilen seviyeye gelinebileceğini söyledi.

Bakan Pilli, büyük bir özveri ile ülkemize aşı temin eden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya teşekkür ettiğini vurguladı.

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