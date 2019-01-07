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50 Bin Dolarla KKTC’den Ayrılmak İstedi

50 bin Dolarla KKTC’den ayrılmak isteyen kişiye yasal işlem

07 Ocak 2019 Pazartesi 16:56
50 Bin Dolarla KKTC’den Ayrılmak İstedi

Dün akşam Ercan Havaalanı’nda Para ve Kambiyo Yasası’na aykırı hareket eden 31 yaşındaki N.K. (E) hakkında yasal işlem başlatıldı.

N.K., 50 bin ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmen KKTC’den çıkarmak isterken tespit edildi. 10 bin Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla parayı yetkili makamlara beyan etmeden çıkarmak Para ve Kambiyo Yasası’na aykırı. 

Diğer polisiye haberler;

Gazimağusa’da ve Karaoğlanoğlu’nda ölüm

Gazimağusa’da ve Karaoğlanoğlu’nda dün iki kişi hayatını kaybetti. Polis, 49 yaşındaki Cengiz Hekimoğlu ile 74 yaşındaki Jale Sönmez’in ölümleriyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün sabah 06.30 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Cengiz Hekimoğlu (E-49) evinde rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Bir ölüm haberi de aynı günün akşam saatlerinde Karaoğlanoğlu’dan geldi. Jale Sönmez (K-74) dün akşam 21.00 sıralarında gittiği Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

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KANUNSUZ AVLANAN 9 KİŞİYE YASAL İŞLEM
Ergazi’de ve Topcuköy’de avlanmaya kapalı bölgelerde tespit edilen 9 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Verilen bilgiye göre, dün Ergazi’de 14 numaralı avlanmaya kapalı bölgede kanunsuz şekilde avlandığı tespit edilen K.O.Ö.(E-23), M.K.(E-40) ve Z.U.(E-32) hakkında yasal işlem başlatıldı.
Öte yandan yine dün Topçuköy’de 19 numaralı avlanmaya kapalı bölgede kanunsuz olarak avlandıkları tespit edilen D.M(E-38), D.M.(E-39), R. E.L.(E-66), Ö.L.(E-53),S.D.(E-43) ve E.K. (E-47) hakkında da yasal işlem yapıldı.

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