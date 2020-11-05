“50 bin tane aşı talebinde bulunduk”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, zatürre, grip aşıları ve sağlık altyapısına ilişkin BRT’ye değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Pilli, ülkeye gelen 20 binin üzerinde aşının kronik vakalara yapıldığını söyledi.

Grip aşıları ile ilgili dünyada büyük bir sıkıntı yaşandığına da dikkat çeken Pilli, 50 bin tane aşı talebinde bulunduklarını bunların gelmesini beklediklerini söyledi. Bakan Pilli, kronik hastalıkları olan vatandaşlara da çağrıda bulunarak işleri olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi.

Pilli, ülkede şu ana kadar ciddi bir grip salgını olmadığı bilgisini de paylaştı.

Pandemi hastanesi konusunda ise Bakan Pilli, salgının ardından Pandemi hastanesinin enfeksiyon ve göğüs hastalıkları için kullanılabileceğini kaydetti.

Bakan Pilli, Pandemi hastanesine doktor ve hemşire takviyesi yapılacağını, hükümetin kurulmasının ardından hemşire, teknisyen gibi personelin alımı için talepte bulunacaklarını söyledi.

Güzelyurt Hastanesinin yapımına da devam edildiğine işaret eden Bakan Pilli, hastane için fonda Güzelyurt Hastanesi için 30 milyon TL ayrıldığını ve 6 ay sonra biteceğini söyledi.