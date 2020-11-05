Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
150 adet hapla yakalandı
150 adet hapla yakalandı
Güvenlik kameralarına yakalandı
Güvenlik kameralarına yakalandı
Kaçak giren zanlılar mahkemeye çıkarıldı
Kaçak giren zanlılar mahkemeye çıkarıldı
Ölümlü kaza davasında yeni gelişme
Ölümlü kaza davasında yeni gelişme
Markette hırsızlık yaparken yakalandı
Markette hırsızlık yaparken yakalandı

“50 bin tane aşı talebinde bulunduk”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, zatürre, grip aşıları ve sağlık altyapısına ilişkin BRT’ye değerlendirmelerde bulundu.

05 Kasım 2020 Perşembe 19:18
702 Okunma
“50 bin tane aşı talebinde bulunduk”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, zatürre, grip aşıları ve sağlık altyapısına ilişkin BRT’ye değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Pilli, ülkeye gelen 20 binin üzerinde aşının kronik vakalara yapıldığını söyledi.

Grip aşıları ile ilgili dünyada büyük bir sıkıntı yaşandığına da dikkat çeken Pilli, 50 bin tane aşı talebinde bulunduklarını bunların gelmesini beklediklerini söyledi. Bakan Pilli, kronik hastalıkları olan vatandaşlara da çağrıda bulunarak işleri olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi.

Pilli, ülkede şu ana kadar ciddi bir grip salgını olmadığı bilgisini de paylaştı.

Pandemi hastanesi konusunda ise Bakan Pilli, salgının ardından Pandemi hastanesinin enfeksiyon ve göğüs hastalıkları için kullanılabileceğini kaydetti.

Bakan Pilli, Pandemi hastanesine doktor ve hemşire takviyesi yapılacağını, hükümetin kurulmasının ardından hemşire, teknisyen gibi personelin alımı için talepte bulunacaklarını söyledi.

Güzelyurt Hastanesinin yapımına da devam edildiğine işaret eden Bakan Pilli, hastane için fonda Güzelyurt Hastanesi için 30 milyon TL ayrıldığını ve 6 ay sonra biteceğini söyledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Araba kullandığı sırada kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi!
Araba kullandığı sırada kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi!
Gülşah Manavoğlu: "UBP'liler şeffaf olup, esas nedeni açıklamalı"
Gülşah Manavoğlu: "UBP'liler şeffaf olup, esas nedeni açıklamalı"
Erdoğan Sorakın: "UBP sorumsuzca hareket ediyor, yapılan halka saygısızlık!"
Erdoğan Sorakın: "UBP sorumsuzca hareket ediyor, yapılan halka saygısızlık!"
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim