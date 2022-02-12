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50 Bine Yakın Öğrenci Pazartesi Ders Başı Yapacak

İlk ve orta dereceli okullarda 15 günlük Şubat tatili sona eriyor. 50 bine yakın öğrenci pazartesi ders başı yapacak.

12 Şubat 2022 Cumartesi 09:52
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50 Bine Yakın Öğrenci Pazartesi Ders Başı Yapacak
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2021-2022 öğretim yılının ikinci dönemi 14 Şubat Pazartesi günü başlayacak. 24 bini ilkokullarda, 22 bini ortaokul ve liselerde, 4 bini meslek liselerinde olmak üzere 50 bin civarında öğrenciyle 6 bine yakın öğretmen pazartesi sabahı çalacak zille sınıflarındaki yerini alacak.
Öğretim yılının ilk dönemi tüm okullarda 31 Ocak’ta karnelerin dağıtılmasıyla tamamlanmıştı. 
İkinci dönemin ilköğretimde 20 Haziran’da, ortaöğretimde 17 Haziran’da tamamlanmasıyla öğrencilerle öğretmenlerin 3 aylık yaz tatili başlayacak. 
Ülke genelinde İlköğretim Dairesi’ne bağlı 125 okul var. 111’i kamu, 14’ü özel olan 125 okulda yaklaşık 24 bin öğrenci eğitim görüyor. 
Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 34’ü kamu, 11’i özel olmak üzere 45 okulda yaklaşık 22 bin ortaokul ve lise öğrencisi, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda 3 bin 900 civarında meslek lisesi öğrencisi eğitim alıyor. 
KKTC’deki kamu okullarında ve özel okullarda 5 bin 800 civarında öğretmen görev yapıyor. 
Öte yandan Kolejlere Giriş Sınavı ikinci basamak sınavı (KGS-2)  11 Haziran Cumartesi günü olacak. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı ise 25 Haziran Cumartesi günü yapılacak.
8’inci sınıfı tamamlayan öğrencilerin meslek liseleri programlarına tercih başvuruları 23-27 Haziran tarihleri arasında kabul edilecek.

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