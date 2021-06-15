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50 dönüm biçilmemiş buğday ve ağaçlar küle döndü

15 Haziran 2021 Salı 14:08
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50 dönüm biçilmemiş buğday ve ağaçlar küle döndü

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

14.06.2021 tarihinde saat 11.10 sıralarında Yayla’da, Yayla Arıtma Tesislerinin batı kısmında henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye ekipleri, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ekipleri ve Güzelyurt Belediyesi ekipleri tarafından söndürülmüş olup, yangın sonucu çeşitli şahıslara ait 78 adet narenciye ağacı, 28 adet zeytin ağacı kısmen, 8 adet narenciye ağacı ve 13 adet zeytin ağacı ile yaklaşık 50 dönüm biçilmemiş buğday tamamen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

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