Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kız meselesi bıçaklı kavgayla son buldu
Kız meselesi bıçaklı kavgayla son...
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı
16 paket sigara ile 8 bin TL çaldı
16 paket sigara ile 8...
6 yıl sonra tutuklandı
6 yıl sonra tutuklandı
"Eğer polisi ararsan ve ben içeri girersem çıkınca seni bulur öldürürüm"
Dayakçı koca hapsi boyladı

50 dönümlük alan içerisindeki yabani zeytin, harup ve makilik alan yandı

banner102

Yangın polis itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri tarafından söndürüldü.

15 Temmuz 2021 Perşembe 20:17
197 Okunma
50 dönümlük alan içerisindeki yabani zeytin, harup ve makilik alan yandı

Kalavaç köyünün batı kısmındaki tepelik ve dere yatağı içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı çıkan yangın sonucu 50 dönümlük alan içerisindeki yabani zeytin, harup ve makilik alan yandı.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 17:00 sıralarında, Kalavaç köyünün batı kısmındaki tepelik ve dere yatağı içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı yangın meydana geldi. Yangın polis itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri tarafından söndürüldü.

Çıkan yangın sonucu 50 dönümlük alan içerisindeki yabani zeytin, harup ve makilik alan yandı. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Son Güncelleme: 15.07.2021 20:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıklı: Birileri sizi resmen kekliyor...
Arıklı: Birileri sizi resmen kekliyor...
Çeler'den, Çağman'a: Noldu o 8 stand e?
Çeler'den, Çağman'a: Noldu o 8 stand e?
Güney'de son 24 saatte 1152 vaka!
Güney'de son 24 saatte 1152 vaka!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim