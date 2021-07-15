Kalavaç köyünün batı kısmındaki tepelik ve dere yatağı içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı çıkan yangın sonucu 50 dönümlük alan içerisindeki yabani zeytin, harup ve makilik alan yandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 17:00 sıralarında, Kalavaç köyünün batı kısmındaki tepelik ve dere yatağı içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı yangın meydana geldi. Yangın polis itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri tarafından söndürüldü.

Çıkan yangın sonucu 50 dönümlük alan içerisindeki yabani zeytin, harup ve makilik alan yandı. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.