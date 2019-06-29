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50 Metrelik Kablo Hırsızlığında 3 Tutuklu

29 Haziran 2019 Cumartesi 15:05
50 Metrelik Kablo Hırsızlığında 3 Tutuklu

Lefkoşa’da YDÜ Kampus alanı içerisinde bulunan bir deponun avlusunda muhafaza edilen elli metre uzunluğundaki bakır kabloyu çaldıkları tespit edilen zanlılar Abdullah Kapan, İsa Halefoğlu ve Yasir Halefoğlu tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Şener olayla ilgili bulguları aktardı Şener huzurda bulunan zanlılar Abdullah Kapan, İsa Halefoğlu ve Yasir Halefoğlu 28 Haziran 2019 tarihinde saat 5.25 – 5.45 arasında, Lefkoşa’da YDÜ Kampusü içerisinde bulunan bir deponun avlusundaki elli metre uzunluğundaki bakır kabloyu çaldıklarının kamera görüntülerinden tespit edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili tutuklanan zanlıların gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiğini belirtti. Polis meselenin tahkikatının yeni başladığını alınan ifadelerin teyit ve tekzip edileceğini belirterek zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

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Kablo HırsızlığıTutuklamaMahkemePolisHaberGündemKıbrıs
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