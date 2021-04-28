50'si yerel 54 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8665 olup, 50'si yerel 54 pozitif vakaya rastlanmış, 44 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi hava yolu hava ile ülkemize gelmiştir. 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 50 kişi ise yerel vakadır.

21 kişi Lefkoşa, 12 kişi Gazimağusa, 15 kişi Girne, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez- 5/ Kumsal-1 / K.Kaymaklı-4 / Hamitköy-1/ Dereboyu-1/ Marmara-2 / Taşkınköy-1/ Gelibolu-1 / Dumlupınar-1 / Yenikent-1/ Metehan-1/ Gönyeli-1/ Surlariçi-1



Girne

Girne Merkez-6 /Karaoğlanoğlu-3 / Çatalköy-3 / Karşıyaka-1/ Kozanköy-2

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-2 / Karakol-1 / Sakarya-3/ Ulukışla-1/ Yeniboğaziçi-1/ Gülseren-2/ Maraş-1/ Çanakkale-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-2

28 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8665

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 54

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2

Yerel Vaka Sayısı: 50

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 44

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 966.794

Toplam Vaka Sayısı: 6195

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5395

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 769

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 132

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 633

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 31

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

