Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Çocuğunun doğumunu göremeyecek!
Çocuğunun doğumunu göremeyecek!
Elektronik mağazasını soyup soğana çevirdiler
Elektronik mağazasını soyup soğana çevirdiler
15 gün cezaevinde bekleyecekler
15 gün cezaevinde bekleyecekler
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
45 gün cezaevinde bekleyecek
45 gün cezaevinde bekleyecek
Flaş Haber
Cenevre'de sürpriz ziyaret
Kapat

50'si yerel 54 pozitif vaka

"Toplam 8665 test yapıldı, 50'si yerel 54 pozitif vakaya rastlandı, 44 kişi taburcu edildi"

28 Nisan 2021 Çarşamba 18:56
859 Okunma
50'si yerel 54 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8665  olup, 50'si yerel 54 pozitif vakaya rastlanmış, 44 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi hava yolu hava  ile ülkemize gelmiştir. 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 50 kişi ise yerel vakadır. 

21 kişi Lefkoşa, 12 kişi Gazimağusa, 15 kişi Girne, 2 kişi  Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez- 5/ Kumsal-1 / K.Kaymaklı-4 / Hamitköy-1/ Dereboyu-1/ Marmara-2 / Taşkınköy-1/ Gelibolu-1 / Dumlupınar-1 / Yenikent-1/ Metehan-1/ Gönyeli-1/ Surlariçi-1 


Girne 

Girne Merkez-6 /Karaoğlanoğlu-3 / Çatalköy-3 / Karşıyaka-1/ Kozanköy-2 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-2 / Karakol-1 / Sakarya-3/ Ulukışla-1/ Yeniboğaziçi-1/ Gülseren-2/ Maraş-1/ Çanakkale-1 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-2 

28 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8665 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 54 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2 

Yerel Vaka Sayısı: 50 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 44 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 966.794 

Toplam Vaka Sayısı: 6195 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5395 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 769 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 132 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 633 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 31 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4 
 

Anahtar Kelimeler:
KKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğruyol Saat 20:00'de Gündem Kıbrıs'ta
Doğruyol Saat 20:00'de Gündem Kıbrıs'ta
Siber, Guterres'in "yeni fikirler" söylemini hatırlattı
Siber, Guterres'in "yeni fikirler" söylemini hatırlattı
İşte 6 maddelik Kıbrıs Türk önerisi!
İşte 6 maddelik Kıbrıs Türk önerisi!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim