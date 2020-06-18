50 sözleşmeli personel alınacak

Meclis’te söz alan Sağlık Bakanı Ali Pilli sağlık altyapısının çok geri kaldığını ancak çalışmaların devam ettiğini belirtti.

“Pandemi dönemi bize çok şeyler gösterdi ve çok şeyler de kazandıracaktır” diyen Bakan Pilli bundan sonra gelecek olan turistler ve öğrencilerin bu ülkenin altyapısına bakacaklarını söyledi

“Bürokrasi çok yavaş işliyor” diyen Bakan Ali Pilli Girne Amerikan Üniversitesi’nden alınan hastane inşaatı için ay sonu ihaleye çıkılacağını belirtti.

Pandemi hastanesinin gecikmesinin nedeninin ülke şartları ve bürokrasi nedeni ile olduğunu söyleyen Pilli, Maliye Bakanı ve Mimar Mühendisler odası ile görüşüldüğünü ve bir yol haritasının çıkartıldığın belirtti.

“Kitap şeklinde bir rapor hazırlanmaktadır” diyen Sağlık Bakanı Pilli “ufak tefek eksiklikler vardır onların tamamlanması bekleniyor” dedi.

Bakan Pilli Meclis’te yaptığı açıklamada, sözleşmeli olarak 10 tane genetik moloküler uzmanı, 40 hemşire alınacağını, günde 450 500 test yapabilecek duruma geleceğini kaydetti.