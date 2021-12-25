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50 yaşındaki kadın, eşiyle tekrar barışan erkek arkadaşı tarafından sokağa atıldı

İstanbul Sultangazi'de 50 yaşındaki kadın iddiaya göre eşiyle tekrar barışan, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı tarafından eşyaları ile sokağa atıldı. Kadın, misafirhaneye yerleştirildi.

25 Aralık 2021 Cumartesi 10:21
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50 yaşındaki kadın, eşiyle tekrar barışan erkek arkadaşı tarafından sokağa atıldı
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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde cuma namazı kılmak için Hayırlıoğlu Camii'ne gelen cemaat, boş arazide eşyalarla bir kadını gördü.

Kadının üşüdüğünü fark edince de durumu mahalle muhtarı İsmail Karcıoğlu'na ilettiler. 

Boş araziye gelen Karcıoğlu, kadının erkek arkadaşı ve onun eşi tarafından sokağa atıldığını öğrendi.

Karcıoğlu, İlçe Kaymakamı Uğur Kalkan'ı durumdan haberdar etti. Olay yerine zabıta ekipleri sevk edildi.

İsminin Filiz Özdemir olduğu öğrenilen kadın için seferber olundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait misafirhaneye yerleştirilmek istenen Özdemir, önce eşyalarını bırakıp gitmek istemedi.

İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı İsmail Karcıoğlu, Cebeci Mahallesi Muhtarı Muhammed Ayşan ve zabıta ekiplerinin ikna etmesi üzerine Özdemir, İBB'ye ait misafirhaneye götürüldü. Ev eşyaları ise Sultangazi Belediyesi'ne ait depoya konularak, muhafaza altına alındı.

"SABAH BENİ EVDEN KOVDULAR"

Yaşadıklarını anlatan Filiz Özdemir, "Erkek arkadaşımla 9 yıldır tanışıyoruz. 2 evliliği var. Ben daha önce kiradaydım. Ev sahibi evden çıkarınca, erkek arkadaşım kendilerinde kalabileceğimi söyledi. O sıralarda eşiyle kavga etmiş, eşi de evi terk etmişti. Ben de 3 ay önce erkek arkadaşımın evine yerleştim. Evin bir odasına eşyalarımı koydum. Üç ay önce evi terk eden karısıyla barıştılar ve eşi eve geri döndü. Bugün sabah da beni evden kovdular"

"Erkek arkadaşımın eşlerini de tanıyorum" diyen Özdemir, "Evine yerleşmeden önce yine evlerine gidip, geliyordum. Bazen yatıya kalıyordum. Diğer eşi ile de tartışmıştı. O eşi de çocuklarını alarak ayrı bir eve çıkmıştı" diye konuştu.

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