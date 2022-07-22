500 Bin Euro ile geldi...

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Sami Güneş olayla ilgili bulguları aktardı.

Güneş, 19 Temmuz tarihinde Ercan Güvenlik Amirliğinden alınan bilgide İstanbul'dan Ercan Hava Limanına saat 18.30 KKTC ‘ye giriş yapan zanlı Y.K.T'nin tasarrufunda bulundurduğu el valizi içerisindeki toplam 500,000 EURO parayı Ercan Gümrük Şubesine "Yatırım" Amaçlı getirdiği para olarak beyan etmesine müteakip, konu şahıs ile ilgili kayıtlarda yapılan kontrol neticesinde 24 Mart 2022 tarihinde yapılmış 600,000 EURO' luk Mülk ve Konut alımı açıklamalı bir beyanının daha olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine olay yerine gidilerek konu beyanındaki 600,000 Euro para ile ilgili izahat istenmesi üzerine Girne' den bir arkadaşı adına mülk alarak konu mülkü sattığı beyanında bulunduğunu aktardı.

Polis yapılan bu izahatın şüpheli görüldüğünü ayrıca tasarrufundaki para ile ilgili izahat istenmesine müteakip, Parayı Girne' den mülk, ve Taksi T izni almak için getirdiğini, konu paranın daha önce getirdiği ve tekrar Türkiye’ye götürdüğü 600,000 EURO dan kalan para olduğu beyanında bulunduğunu belirtti. Polis zanlı mesele ile ilgili gönüllü ifade vererek 24 Mart 2022 tarihinde Ercan Hava Limanından "Konut ve Mülk alımı" olarak beyan ederek KKTC'ye getirdiği 600,000 EURO 25 Mart 2022 tarihinde Ercan Hava Limanından beyan etmeden KKTC' den nakit olarak beraberinde çıkardığını belirtmesi üzerine aleyhine Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket suçlaması ile bir soruşturma başlatıldığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Sami Güneş meselenin tahkikatının devam ettiğini yapılan beyan, paranın KKTC' ye girişinden sonra izinin kaybedilmesi ve Paranın kaynağı ile ilgili makul bir izahatının bulunmaması nedeniyle bir Suç Geliri Aklama faaliyeti olma olasılığı bulunduğunu, bu bağlamda tahkikatın yeni olduğunu da belirterek zanlının soruşturmanın selameti açısından 7 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

