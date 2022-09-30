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‘500 Bin TL’ ile 8 teselli de kazandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Eylül çekilişinin talihlisi, 500 Bin TL’lik çekiliş ikramiyesini bugün daireden teslim aldı.

30 Eylül 2022 Cuma 11:40
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‘500 Bin TL’ ile 8 teselli de kazandı



‘62403’ numaralı bilete isabet eden 500 Bin TL’lik büyük ikramiye, Akdoğan’da yaşayan ve isminin açıklanmasını istemeyen vatandaşımız tarafından daireden teslim alındı. Şanslı vatandaşımız, 500 Bin TL ile birlikte 8 teselli ikramiyesini de teslim alarak, Birim Sorumlusu Turgut Sunalp’a teşekkür etti.

8 Ekim çekilişi ‘çıkana kadar’ yapılacak

Birim Sorumlusu Turgut Sunalp tarafından yapılan açıklamada; 8 Ekim çekilişinin çıkana kadar çekiliş konseptiyle yapılacağı ve büyük ikramiyenin de 500 Bin TL olarak belirlendiğine vurgu yapıldı.

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