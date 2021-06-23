500 bin TL'yi tasarrufuna geçirmekle suçlanıyor

Zanlı bugün 23.06.21 tarikinde emanetçi tarafından sirkat suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan tanık polis Emin Özbilen yemin altında verdiği şahadette olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı.

Tanık polis şahadetinde, müşteki A.İ’nin Nisan-Ağustos 2020 tarihleri arasında yapmış olduğu bir tarla atışından elde ettiği 500 bin TL paranın 350 bin TL’sini borsada işletip kendisine kâr amaçlı gelir getirmesini sağlamak maksadıyla internet bankacılığı üzerinden zanlının tasarrufuna geçirdiğini, geriye kalan 150 bin TL’yi ise ayni işleri yapması için zanlıya elden teslim ettiğini söyledi.

Zanlının tasarrufuna geçirdiği parayı borsada işletmeyip kendi ihtiyaçlarında kullanarak ve bet oynayarak harcayıp müştekiye iade etmediğini belirten tanık polis, olayın 11.06.21 tarihinde polise intikal ettiğine işaret etti.

Mesele ile ilgili adı geçen 5 bankaya yazılar yazıldığını söyleyen tanık polis, zanlının 22.06.21 tarihinde tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Aynı gün zanlının itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini ve ikametgahında mahkeme emriyle arama yapıldığına dikkat çeken tanık polis, arama sonucu bir adet cep telefonu ile bir adet sim kartı bulunarak emare alındığını söyledi.

Meselenin ciddi bir mesele olup ciddi miktarda bir paranın söz konusu olduğuna vurguda bulunan tanık polis, yetkili 3 banka ile GSM operatöründen henüz bir rapor temin edilemediğini, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin tamamlanamadığını, alınması gereken ifadeler yanında zanlının belirttiği para ile müştekinin belirttiği para arasında fark bulunduğuna dikkat çektikten sonra araştırılmalarını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 2 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar’ın bahsedilen para konusunda sorduğu bir soruya karşılık tanık polis, “müştekinin beyanına göre verildi, zanlıya göre verilmedi “cevabını verdi.

Avukatı bulunmayan zanlıya yargıç tarafından söz hakkı tanınması üzerine zanlı, “ifademi verdim, araştırma yapılabilir, polise güveniyorum” cevabını verdi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)