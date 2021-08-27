500 Öğrenci Kapasiteli Okul, Eylül Ayında Hizmet Vermeye Başlayacak

500 öğrenci kapasiteli Lefkoşa Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun eylül ayında hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.

Gönyeli’de inşa edilerek eğitime kazandırılan okulun açılış törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve çok sayıda davetli katıldı.

Teslim ve açılış töreni bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı, konuşmalar ile devam etti.

GÜNSEL: “İLKOKULLAR, YAKIN DOĞU AİLESİNİN ÜLKEYE OLAN BAĞLILIĞININ EN ÖNEMLİ NİŞANESİ OLACAK”

Törende ilk konuşmayı yapan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, beş buçuk ay önce temeli atılan okulun, bugün Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na teslim edilmesinden duyduğu mutluluk ve gururu dile getirdi.

Günsel Aile Kurulu’nun altı ilçeye tam teşekküllü ve eğitime hazır bir şekilde altı ilkokulu Devlete teslim edeceğini hatırlatan Günsel, açılışı yapılan okulun bunlardan ilki olduğunu belirtti ve diğer beş ilçelerdeki Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulları ile ilgili bilgi verdi.

Dr. Suat Günsel Devlet İlkokullarının, “Yakın Doğu Ailesinin ülkeye ve Kıbrıs Türk halkına olan bağlılığının en önemli nişanesi” olacağını vurgulayan Günsel, “Lefkoşa’nın ardından, İskele’deki okulu beş buçuk ay sonra tamamlayarak, Şubat 2021’de eğitime başlamak üzere, Gazimağusa’daki okulu ise Eylül 2022’de eğitime başlamak üzere Devletimize teslim edeceğiz. Diğer yandan Girne, Lefke ve Güzelyurt’ta inşa edeceğimiz ilkokullarımızın temellerini de arazilerinin belirlenmesi ile atarak, ülkemizin altı ilçesine altı devlet ilkokulu kazandıracağız ve Devletimize teslim etmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

“KOVİD-19’A KARŞI AŞI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARINA DA BAŞLADIK”

Yakın Doğu Ailesinin eğitim, sağlık, teknoloji, ekonomi, kültür ve sanat gibi alanlarda yürüttüğü çalışmalarla ilgili de bilgi veren Günsel, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında yürüttükleri aşı geliştirme çalışmalarına da başladıklarını söyledi.

AMCAOĞLU: “YAKIN DOĞU AİLESİNİN BU ADIMI ÜLKENİN GELECEĞİ VE ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu yaptığı konuşmada, kendisinin de Gönyelili olduğunu belirterek, Gönyeli bölgesine yapılan okul yatırımının kendisini heyecanlandırdığını ifade etti.

Yakın Doğu Ailesinin bu adımının ülkenin geleceği ve çocukların eğitimi için çok önemli olduğundan bahseden Amcaoğlu, iyi yapılanları söylemek ve iyi yapılanları örnek almanın devlet adamlarının başlıca görevi olduğunu belirtti.

Amcaoğlu, “Devletin kısıtlı imkanları ile yapamadıklarını yapabilecek kapasitede olan, devletine inananları, devletine sahip çıkmak için elinden gelen gayreti gösterenleri daha da fazla teşvik etmemiz gerekmektedir” diyerek, Suat Günsel’e ve ailesine teşekkür etti.

SANER: “GÜNSEL AİLESİNİ PCR TESTİ VE AŞI ÜRETME KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI DA TEBRİK EDERİM”

Başbakan Ersan Saner ise, bugünün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine katkı yapmak için yürekten geçenlerin gerçeğe dönüştüğü bir gün olduğunu vurguladı.

Suat Günsel’in 1980’li yıllardan beridir ülkeye birçok şey kattığını anlatan Saner, Günsel ailesinin birçok alanda ülkeye kazandırdığı eserlerle ve yürüttüğü projelerle Kıbrıs Türk halkının yaşam kalitesini de arttırdığını vurguladı ve Günsel ailesine teşekkür etti.

Salgın nedeniyle hükümetin aldığı tedbirlere de değinen Saner, vaka ve ölüm sayılarının tüm dünyada arttığını anlatarak, Günsel ailesini PCR testi ve aşı üretme konusundaki çalışmalarından dolayı da tebrik etti.

Saner, “Derdimiz ülkemizi daha iyi noktalara taşımaktır. Özel Sektör ile devlet işbirliğinde bu tip çalışmaları artırdığımız sürece KKTC emin adımlarla yoluna devam edecektir” dedi.

Eylül ayında yüzyüze eğitimin başlayacağını hatırlatan Saner, Günsel ailesinin salgın şartlarında ve ekonomik sıkıntılar yaşanan bu dönemde Devlete bir eğitim merkezi bağışlayarak tüm ülkeye çok anlamlı bir hediyeyi sunduğunu belirtti.

TATAR: “AŞI ÇALIŞMALARINDA DA BİR NOKTAYA GELİNDİĞİNİ ÖĞRENMEKTEN GURUR DUYDUM”

Son olarak söz alan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, pandemiye rağmen önemli yatırımların devam ediyor olmasının kendilerine cesaret verdiğini vurgulayarak, Günsel ailesini tebrik etti.

Gönyeli bölgesinde önemli yatırımlar olduğunu belirten Tatar, Lefkoşa Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nda görev yapacak öğretmenleri de kutladı.

Öğretmenlerin sorumluluklarının çok büyük olduğunu kaydeden Tatar, “Bugün Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu ile görüştüm. Yarın, öbür gün ve gelecek hafta çeşitli branşlarda devletimizin okullarında eğitim verecek öğretmenlerimizin seçilmesi için sınavlar yapılacak. Sınavlara girecek tüm öğretmen adaylarına şimdiden başarılar diliyorum. Ama bu öğretmenlerin liyakat, hakkaniyet ve tarafsız sınavlarla seçilmesi konusunda vurgu yaptım” şeklinde konuştu.

KKTC’ye sahip çıkmak ve bu anlayışla Kıbrıs Türk halkının varlığını sürdürmesi yönünde bir iradenin ortaya konulmasının ve devam ettirilmesinin önemine vurgu yapan Tatar, “Anavatan Türkiye’nin de desteği ile ülkeyi geleceğe hazırlamak, milli şuur ve tarih bilgisi ile çocuklarımızı eğiterek geleceğe hazırlamak hepimizin görevidir. Burada bir ulusun 450 senelik mücadelesi vardır” ifadelerini kullandı.

Tatar, Yakın Doğu ailesinin aşı çalışmalarında da bir noktaya gelindiğini öğrenmekten gurur duyduğunu da vurguladı.

Konuşmaların ardından Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’na okulun gümüş anahtarını teslim etti. Amcaoğlu da, Günsel’e hediye takdim etti.

Ardından açılışı yapılan okul binası gezilerek, incelemelerde bulunuldu.