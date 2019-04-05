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500’ün üzerinde kadına cinsel içerikli mesajlar gönderdi!

05 Nisan 2019 Cuma 20:43
500’ün üzerinde kadına cinsel içerikli mesajlar gönderdi!
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Facebook’ta sahte isim altında açmış olduğu hesap ile 500’ün üzerinde bayana cinsel içerikli mesajlar gönderen B.Y. (E-29), S.E.K. isimli bayanın şikayeti üzerine 2 Nisan 2019 tarihinde tespit edilerek tutuklanmış ve 3 Nisan 2019 tarihinde mahkemeye çıkarılarak 2 gün tutukluluk emri almıştı. 5 Nisan 2019 tarihinde zanlı B.Y., ek tutukluluk talebiyle yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede yeminli şahadet veren tahkikat memuru Şükrü Hafız, 2 gün tutukluluk süresince yaptığı çalışmaları aktardı. Hafız, zanlının sahte Facebook hesabından yüzlerce bayana cinsel içerikli mesajlar göndermesi nedeniyle yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade ederek, “Gerek gazetelerde gerekse sosyal medyada bu haberin duyulması üzerine, şikayet sayısında gelişme yaşanmıştır. İncelenecek birçok bayan resmi ve cinsel taciz içerikli mesajlar bulunmaktadır. Bu şikayetler gün geçtikte genişleyecektir” dedi.  Zanlı B.Y.’nin polise gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirten Hafız, sanığa ait cep telefonunun da emare olarak alındığını belirterek; tahkikatın salimen yürütülmesi için zanlı aleyhine 8 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti. Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının 6 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını emretti.

Mahkemede şaşırtan diyalog

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Mahkemede söz alan zanlı avukatı, tahkikat memuruna çeşitli sorular yöneltti. Avukatın “2 gün içinde kaç ifade aldınız? Yüzlerce kişiden bahsettiniz, onlarca mı demek istediniz?” sorusuna tahkikat memuru, “11 kişiden ifade aldık. Gönderilen mesaj sayısı da 100’ün üzerindedir” diye cevapladı.

Avukatın “yüzlerce demek ile binlere kadar gidebilir” demesi üzerine tahkikat memuru, “Kesin sayı mı istiyorsunuz?” dedi. Tahkikat memuru, yargıcın uyarısıyla 500 civarı mesaj geldiğini aktardı. Avukat ise tekrar, “Samimi mi yoksa takribi mi söylüyorsunuz?” sorusunu yöneltti. Memur, “Samimi” diyerek cevapladı. Tahkikat memuru ile avukat arasındaki diyalog mahkemedekileri de şaşırttı. (MHA)

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