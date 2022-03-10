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501 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 9947 test yapıldı, 501 pozitif vakaya rastlandı, 475 kişi taburcu edildi"

10 Mart 2022 Perşembe 18:24
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501 pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 9947 olup, 501 pozitif vakaya rastlanmış, 475 kişi taburcu edilmiştir. 

204 kişi Lefkoşa, 136 kişi Girne, 88 kişi Gazimağusa, 35 kişi Güzelyurt, 11 kişi İskele, 27 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

10 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9947  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 501  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 501       

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 475    

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.028.758
      
Toplam Vaka Sayısı: 72.290          

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 68.421      

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3670  
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43 

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3621 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 201     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 901       

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 210 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 216 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1949       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 135064

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