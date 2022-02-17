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506 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte toplam 13 bin 903 test yapıldı, 506 pozitif vakaya rastlandı, 586 kişi taburcu edildi.

17 Şubat 2022 Perşembe 18:50
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506 pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte toplam 13 bin 903 test yapıldı, 506 pozitif vakaya rastlandı, 586 kişi taburcu edildi.

208 kişi Lefkoşa, 69  kişi Girne, 175 kişi Gazimağusa, 18 kişi Güzelyurt, 27 kişi İskele, 9 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

17 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.903       

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 506 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 506         

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 586   

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.660.923    
      
Toplam Vaka Sayısı: 63.576     

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 59.143           

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4249     
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47        

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4194    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 186   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8       

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  1214  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 383
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 386 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3669       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 125580

Son Güncelleme: 17.02.2022 20:00
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