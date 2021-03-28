5078 test yapıldı, 35 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 5078 olup, 17'si yerel 35 pozitif vakaya rastlanmış, 36 kişi taburcu edilmiştir.

18 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .17 kişi ise yerel vakadır.

7 kişi Lefkoşa, 4 kişi Gazimağusa, 4 kişi Girne, 2 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-1 / Gönyeli -1 /Hamitköy-1 / Yenişehir-1 / K.Kaymaklı-1/ Dilekkaya-1/ Surlariçi-1

Girne

Girne Merkez-1 / Alsancak-3

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez- 1/ Kaliland Bölgesi-1 /Görneç- 2

İskele

İskele Boğaz-2

28 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5078

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 35

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 18

Yerel Vaka Sayısı: 17

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 36

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 723.656

Toplam Vaka Sayısı: 4295

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3839

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 431

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 61

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 367

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 25

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3