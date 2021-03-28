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5078 test yapıldı, 35 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 5078 test yapıldı, 17'si yerel 35 pozitif vakaya rastlandı, 36 kişi taburcu edildi" 

28 Mart 2021 Pazar 19:29
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5078 test yapıldı, 35 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 5078 olup, 17'si yerel 35 pozitif vakaya rastlanmış, 36 kişi taburcu edilmiştir. 

18 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .17 kişi ise yerel vakadır. 

7 kişi Lefkoşa, 4 kişi Gazimağusa, 4 kişi Girne, 2 kişi İskele  Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-1 /  Gönyeli -1 /Hamitköy-1 / Yenişehir-1 / K.Kaymaklı-1/ Dilekkaya-1/ Surlariçi-1 

Girne 

Girne Merkez-1 / Alsancak-3 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez- 1/  Kaliland Bölgesi-1 /Görneç- 2 

İskele 

İskele Boğaz-2 

28   Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5078 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 35  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 18 

Yerel Vaka Sayısı: 17  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 36  

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 723.656 

Toplam Vaka Sayısı: 4295    

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3839 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 431     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 61            

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 367 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 25 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

Anahtar Kelimeler:
VakaKktc Kovid19
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