51'i yerel, 76 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.865 olup, 51'i yerel 76 pozitif vakaya rastlanmış, 80 kişi taburcu edilmiştir.
4 kişi yurt dışından gelmiştir. 21 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 51 kişi ise yerel vakadır.
19 kişi Lefkoşa, 19 kişi Girne, 6 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
8 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.865
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 76
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 21
Yerel Vaka Sayısı: 51
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 80
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.074. 764
Toplam Vaka Sayısı: 20.156
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 19.163
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 914
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 52
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 853
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 81
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2164
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 467
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 718
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7161
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 62.836