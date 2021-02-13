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5+1 konferans için tarih değişebilir

Rum basını, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs sorununun çözümü çabaları çerçevesinde gerçekleştirmeyi planladığı gayrı resmi beşli konferansı, konferansın çıkmazla sona ermesi endişesi sebebiyle, erteleme yoluna gitme ihtimalinden söz etti.

13 Şubat 2021 Cumartesi 12:10
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5+1 konferans için tarih değişebilir

Fileleftheros gazetesi, “BM Genel Sekreteri’nin Şüpheleri – Başarısızlık İhtimali BM’yi Beşli Konferansı Geciktirmek Zorunda Bırakıyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Kıbrıs sorununda yeni bir başarısızlığı üstlenmekten korkan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, daha önce açıkladığı, en erken zamanda beşli konferansın gerçekleştirilmesi düşüncesini değiştirdiğini ve olayları daha yavaştan almaya karar verdiğini iddia etti.
Gazete, Rum hükümet kaynaklarının son dönemde gerçekleştirdikleri temasların, Guterres’in gayrı resmi beşli konferansın gerçekleştirilmesini, Korona virüs salgınını bahana göstererek erteleme eğiliminde olduğunu öne sürerek, şu an için yeni tarih olarak ise Nisan ayının gündemde olduğunu savundu.
Bu iddialarını, Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’in, televizyon kanalı “Alfa’ya” dün yaptığı açıklamaya dayandırdı.
Habere göre Mavroyannis, gayrı resmi beşli konferansın gerçekleşme zamanına ilişkin görüşmelere Nisan ayının da dahil edildiğini iddia etti.
Mavroyannis, “kendilerinin konferansın bir an önce gerçekleşmesinden yana olduklarını ve tarihin sürekli ileri atılmasının kendilerini memnun etmediğini” iddia ederek, “ilk önce yıl sonundan bahsediyorduk. Sonra Ocak başı, Ocak sonu, Mart ve şimdi de Nisan ayından bahsediliyor” şeklinde konuştu.
“Şu an için kesin olarak söyleyebileceği şeyin, konferansın tarihi ve yerinin henüz netleşmediği olduğunu” vurgulayan Mavroyannis, BM’nin kendilerine Korona salgınını gerçekçe olarak göstermesine karşın “bazı Türk planlarının da varlığını görebildiklerini” öne sürdü.
Mavroyannis, Türkiye’nin “Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin Mart ayında gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi toplantısıyla aynı zaman denk gelmesi girişimlerinden” söz etti.
Mavroyannis ayrıca, Kıbrıs Rum tarafının, BM Güvenlik Konseyi tarafından desteklenen çözüm şekli olan iki toplumlu iki kesimli federasyon çözümünden vazgeçmesinin söz konusu olamayacağını vurgularken BM Genel Sekreterinin de, Güvenlik Konseyi’nin bu çerçevede kendisine verdiği görev ve yetkilerle hareket ettiği iddiasında bulundu.
Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini, “Gayrı Resmi Konferansın Tarihi Belirsiz – Gayrı Resmi ‘5+1’ Hala Belirsiz” başlıkları altında okuyucusuna aktardı.
Gayrı resmi beşli konferansın yeri ve zamanının açıklanmasının sürekli ertelenmekte olduğunu, Rum hükümetinin ise bunun sebebi olarak Türk tarafının öne sürdüğü “bahaneleri” gösterdiğini iddia eden gazete, BM’nin ise bu durumdan “pek de rahatsızmış gibi görünmediği” yorumunda bulundu.
Gazete, Türkiye’nin, beşli konferans öncesinde, Mart sonunda gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi toplantısını atlatmak ve ABD’yle ilişkilerin durumunu netleştirmek istediğini belirtirken Kıbrıs Rum tarafının ise tezlerini hazırlama çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.
Haberde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in geçen Çarşamba ve Perşembe günleri müzakere gruplarıyla temaslar gerçekleştirdiği de hatırlatıldı.


“DOSTLUK FORUMU” TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMA
Öte yandan gazeteler, önceki gün Atina’da gerçekleştirilen “Dostluk Forumu” sonrasında, Rum, Yunan ve Mısır Dışişleri bakanlarının ortak basın açıklaması düzenlediklerini ve Kıbrıs sorununa iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde bütünlüklü bir çözüm bulunmasını desteklediklerini yazdılar.
Haravgi gazetesi, üç ülke dışişleri bakanlarının yaptıkları ortak açıklamada, Kıbrıs sorununa uluslararası hukuk, BM Güvenlik Konseyi kararları ve AB normlarına uygun, iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde bütünlüklü bir çözüm bulunmasını desteklediklerini dile getirdiklerini aktardı.
Açıklamada ayrıca, üçlü ilişkilerin daha da derinleştirilmesi arzusunda olduklarını belirten bakanlar, “Doğu Akdeniz Gaz Forumu” tüzüğünün imzalanması ve üçlü mekanizmalar sekreterliğinin Güney Lefkoşa’da kurulacak olmasından duydukları memnuniyeti de dile getirdiler.

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