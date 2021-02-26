"5+1 TOPLANTISIYLA İLGİLİ AÇIKLAMADAN MEMNUNUZ"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin 5+BM gayri resmi toplantısının tarih, yer ve amacını açıklamasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Cumurbaşkanı Tatar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Gerçekçi bir zeminde uzlaşı mümkündür. Türkiye’nin destek verdiği iki Devletin egemen eşitliği ve işbirliğine dayalı yeni vizyonumuzu muhataplarımızla paylaşacağız.” Ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, bugün yaptığı yazılı açıklamada, ''Genel Sekreter 27-29 Nisan 2021 tarihleri ​​arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde Kıbrıs sorunuyla ilgili gayri resmi 5+1 toplantı düzenlemeyi planlıyor.'' ifadesine yer vermişti.

Açıklamada toplantının amacının Kıbrıs sorununa yakın gelecekte kalıcı bir çözüm bulmak için tarafların ortak zeminde buluşup buluşamayacağını görmek olduğu kaydedilmişti.