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51 yaşında hayatını kaybetti!

Gazimağusa’da sakin İsmail TOĞA hayatını kaybetti.

10 Mayıs 2022 Salı 10:50
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51 yaşında hayatını kaybetti!

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

09.05.2022 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Gazimağusa’da sakin İsmail TOĞA (E-51) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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