51 yaşında hayatını kaybetti!

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:
09.05.2022 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Gazimağusa’da sakin İsmail TOĞA (E-51) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
Gazimağusa’da sakin İsmail TOĞA hayatını kaybetti.
Polisten yapılan açıklama şu şekilde:
09.05.2022 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Gazimağusa’da sakin İsmail TOĞA (E-51) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.