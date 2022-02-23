Künye
Kıbrıs 15
hafif yağmur
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Cinsel gücü artırıcı ilaçlarla giriş yapmak isterken yakalandı
Cinsel gücü artırıcı ilaçlarla giriş...
Ofisinde silah bulundu
Ofisinde silah bulundu
Cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı
Cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı
15 yaşındaki kıza tecavüz
15 yaşındaki kıza tecavüz
Vahşi cinayette mahkemeden detaylar...
Vahşi cinayette mahkemeden detaylar...

518 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti

"Toplam 13.982 test yapıldı, 518 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 391 kişi taburcu edildi"

23 Şubat 2022 Çarşamba 18:55
338 Okunma
518 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti
banner108

Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.982 olup, 518 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 391 kişi taburcu edilmiştir. 

200 kişi Lefkoşa, 96 kişi Girne, 158 kişi Gazimağusa, 22 kişi Güzelyurt, 30 kişi İskele, 12 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

23 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.982  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 518 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 518           

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 391     

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.780.185 
      
Toplam Vaka Sayısı: 66.150       

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 61.818            

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4145     
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38      

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4100    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 189    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1458    

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 414  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 409   

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3226        

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 130106   

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatlıcıoğlu sevenlerini yasa boğdu
Tatlıcıoğlu sevenlerini yasa boğdu
Güney'de 2 bin 167 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti
Güney'de 2 bin 167 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti
Gazimağusa Belediyesi’ndeki grev kaldırıldı
Gazimağusa Belediyesi’ndeki grev kaldırıldı









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim