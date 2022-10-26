51/95 Sayılı Belediyeler Yasası'nda son durum ne?

GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

UBP Milletvekili, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Dr. Özdemir Berova, 25 Aralık’ta gerçekleşecek yerel seçimlere kadar mevcut belediye başkanlarının yetkilerinin belirtilen koşullar çerçevesinde görevlerinin devam edeceğinin altını çizdi. Berova, “Yasada seçim tarihinden dolayıo bazı düzeltmeler yapıldı. Fakat bazı basın yayın kuruluşlarında belediye başkanlarının görev süreleri ile ilgili bir değişiklik yapıldığına dair bir algı oluştu. Ancak bu değişiklikte mevcut belediye başkanlarının görev süreleri ile ilgili bir düzenleme yoktur. Meclisin seçim kararı aldığı kararda mevcut belediye başkanlarımız 25 Aralık’taki seçime kadar görevlerini yapmaya devam edecektir” dedi

“51/95 sayılı yasa için çalışmalarımızda sona yaklaştık. Bunu toparlayarak hayat bulmasını sağlayacağız. 25 Aralık Yerel seçimlerinden önce bu yasayı tamamlamayı ve hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.