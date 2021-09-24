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52'si yerel, 66 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 21.789 test yapıldı, 52'si yerel, 66 pozitif vakaya rastlandı, 175 kişi taburcu edildi"

24 Eylül 2021 Cuma 18:19
451 Okunma
52'si yerel, 66 pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.789 olup, 52''si yerel 66.pozitif vakaya rastlanmış, 175 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi yurt dışından gelmiştir. 12 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 52 kişi ise yerel vakadır. 

22 kişi Lefkoşa, 5 kişi Girne, 20 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

24  Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.789 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 66 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12 

Yerel Vaka Sayısı: 52 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 175 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .807.160 

Toplam Vaka Sayısı: 19.104 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.027 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1002 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 945  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 77   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4573 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 875 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 429 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7174 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 53.954

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