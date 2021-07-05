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52'si yerel 66 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 11.559 test yapıldı, 52'si yerel 66 pozitif vakaya rastlandı, 28 kişi taburcu edildi"

05 Temmuz 2021 Pazartesi 19:25
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52'si yerel 66 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 11.559 olup, 52'si yerel 66 pozitif vakaya rastlanmış, 28  kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 11 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 52 kişi ise yerel vakadır. 

16 kişi Lefkoşa, 20 kişi Girne, 13 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-2/ Göçmenköy-2/ Marmara-2 / Gönyeli-2 / K.Kaymaklı-2/ Taşkınköy-1/ Metehan-1/ Haspolat-1/ Yenikent-1/ Hamitköy-1/ Yenişehir-1 

Girne 

Girne Merkez-9 / Zeytinlik-1/ Alsancak-1/ Çatalköy-1/ Beylerbeyi-1/ Karakum-2 / Dikmen-1/ Boğazköy-1/ Lapta-1/ Ozanköy-1/ Aşağı Girne-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-1/ Serdarlı-1/ Paşaköy-1/ Türkmenköy-2 / Piyale Paşa- 1/ Çanakkale-2 / Geçitkale-1/ Dumlupınar-2 / Serdarlı-1/ Tuzla-1 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-3 

5 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.559 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 66    

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :   3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 11 

Yerel Vaka Sayısı: 52  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 28 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.516.742  

Toplam Vaka Sayısı: 8416 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7846 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 535   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 58   

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 443 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 33 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  1 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4721 
 

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KKTC
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