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520 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti

"Toplam 13.194 test yapıldı, 520 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 362 kişi taburcu edildi"

08 Mart 2022 Salı 18:41
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520 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.194 olup, 520 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 362 kişi taburcu edilmiştir. 

224 kişi Lefkoşa, 132 kişi Girne, 92 kişi Gazimağusa, 39 kişi Güzelyurt, 17 kişi İskele, 16 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

8 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.194  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 520 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 520      

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 362    

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.007.843 
      
Toplam Vaka Sayısı: 71.378        

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 67.565    

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3614 
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38 

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3573 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 201     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3      

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1126     

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 198
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 284 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2032       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 134582

Son Güncelleme: 08.03.2022 19:49
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