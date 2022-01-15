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53 yaşında uyuşturucudan tutuklandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu 53 yaşındaki erkek şahıs tutuklandı.

15 Ocak 2022 Cumartesi 11:22
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53 yaşında uyuşturucudan tutuklandı
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Polisten konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

14.01.2022 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Ercan-Gaziköy Anayolu üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu A.C.(E-53)’nin kullanımında bulunan araçta, üzerinde ve akabinde de kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; tasarrufunda toplam 33 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan toplam üç adet sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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