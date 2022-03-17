538 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.629 olup, 538 pozitif vakaya rastlanmış, 493 kişi taburcu edilmiştir.
251 kişi Lefkoşa, 136 kişi Girne, 90 kişi Gazimağusa, 25 kişi Güzelyurt, 28 kişi İskele, 8 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
17 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.629
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 538
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 538
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 493
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.139.795
Toplam Vaka Sayısı: 75.408
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 71.033
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4172
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 42
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4123
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 205
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 687
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 296
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 206
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1868
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 136569