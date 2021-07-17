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54 iş yeri denetlendi, cezalar kesildi

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İlçe Emniyet Kurulunun almış olduğu covid 19 kararları doğrultusunda 16 Temmuz 2021 tarihinde 21.00 - 24.00 saatleri arasında Lefkoşa ilçe sınırları içinde ortak denetim gerçekleştirildi

17 Temmuz 2021 Cumartesi 16:35
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54 iş yeri denetlendi, cezalar kesildi

Yapılan açıklama şu şekilde:

Lefkoşa Kaymakamlığı, Lefkoşa Polis Müdürlüğü,, Çevre Dairesi,Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi ile Gönyeli Belediyesi Zabıta ekiplerinin katıldığı denetimlerde Gönyeli bölgesi ve Lefkoşa Surlariçi bölgelerinde açık olan işyerleri denetlenmiştir. 

Denetimlerde 2 Casino, 2 bar, kapalı olması gereken 1 erkek  kuaför ve bijuteri dükkanı, 1 pub, 1 kafeterya , 15 Cafe- Bar, 9 Restaurant, 14 Cafe, 5 Meyhane, 3 Restaurant- Cafe olmak üzere toplam 54 işyeri denetlenmiş kurallara uymayanlara gerekli uyarılar yapılmış, daha önce uyarı yapılıp düzelme görülmeyen işyerlerine gerekli cezalar uygulanmıştır.

Tüm işyerlerinin kurallara uymalarını, önemle rica ederiz.

Son Güncelleme: 17.07.2021 18:06
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