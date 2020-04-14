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54 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 13 – 14 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 47 kişinin kısmi, 7 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 54 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 1 iş yerinin ise yasağa rağmen açık bulundurduğu tespit edilmiştir.

14 Nisan 2020 Salı 10:26
947 Okunma
54 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 13 – 14 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 47 kişinin kısmi, 7 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 54 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 1 iş yerinin ise yasağa rağmen açık bulundurduğu tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, polis soruşturması devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Sokağa Çıkma YasağıKoronavirüsCoronavirüs
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anlayamadık 2020-04-14 11:00:01

biri çıksın açıklama yapsın bu yakalananlara ne yapılır. biz evde kapandık, bunlar yüzünden de çıkmamız uzar..hapis cezasını verin şu köpeklere

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