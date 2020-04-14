54 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 13 – 14 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 47 kişinin kısmi, 7 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 54 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 1 iş yerinin ise yasağa rağmen açık bulundurduğu tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, polis soruşturması devam etmektedir.
biri çıksın açıklama yapsın bu yakalananlara ne yapılır. biz evde kapandık, bunlar yüzünden de çıkmamız uzar..hapis cezasını verin şu köpeklere