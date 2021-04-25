Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kilise çanını çaldı; 8 ay hapsi boyladı
Kilise çanını çaldı; 8 ay...
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ev partisinde uyuşturucu bulundu
Ev partisinde uyuşturucu bulundu
Uyuşturucu suçuna ceza yağdı
Uyuşturucu suçuna ceza yağdı
11 ay hapis cezası
11 ay hapis cezası
Flaş Haber
54'ü yerel 71 pozitif vaka
Kapat

54'ü yerel 71 pozitif vaka

"Toplam 6998  test yapıldı, 54'ü yerel 71 pozitif vakaya rastlandı, 49 kişi taburcu edildi" 

25 Nisan 2021 Pazar 19:21
2903 Okunma
54'ü yerel 71 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6998 olup, 54'ü yerel 71 pozitif vakaya rastlanmış, 49 kişi taburcu edilmiştir. 

4 kişi hava yolu hava  ile ülkemize gelmiştir. 13 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 54 kişi ise yerel vakadır. 

16 kişi Lefkoşa, 11 kişi Gazimağusa, 22 kişi Girne, 5 Güzelyurt  Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-1/ Kızılbaş-1/ Yenikent-1/ Surlariçi-1/ K.Kaymaklı-1/ Köşklüçiftlik-1/ Haspolat-2/ Hamitköy-4/ Göçmenköy-1/ Değirmenlik-3 

Girne 

Girne Merkez-10 / Dikmen-1/ Ozanköy-2/ Alsancak-4/ Çamlıbel-1 / Karakum-1/ Zeytinlik-1/ Karaoğlanoğlu-2 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-2/ Karakol-3 / Sakarya-2 / Yeniboğaziçi-1/ Maraş-2 / Salamis Yolu-1 


Güzelyurt 
Gayretköy-1 / Akçay-4 

25 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6998   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 71  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 13 

Yerel Vaka Sayısı: 54  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 49  

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 940. 709 

Toplam Vaka Sayısı: 6025 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5179   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 817    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 164     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 648 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 29 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 23  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 3 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Bileklik Sayısı: 1267 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 420

Son Güncelleme: 25.04.2021 19:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aydın Akkurt: "Harita Cumhurbaşkanlığı arşivinde yok”
Aydın Akkurt: "Harita Cumhurbaşkanlığı arşivinde yok”
CUMHURBAŞKANI TATAR: "DENKTAŞ ÇİZGİSİNDEYİM"
CUMHURBAŞKANI TATAR: "DENKTAŞ ÇİZGİSİNDEYİM"
30 Sivil Toplum Örgütünden Cumhurbaşkanı Tatar’a Destek
30 Sivil Toplum Örgütünden Cumhurbaşkanı Tatar’a Destek
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim