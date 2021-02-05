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54'ü yerel 74 pozitif vaka
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54'ü yerel 74 pozitif vaka

Bakan Pilli: "Toplam 6325 test yapıldı, 54'ü yerel 74 pozitif vakaya rastlandı, 13 kişi taburcu edildi " 

05 Şubat 2021 Cuma 18:49
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54'ü yerel 74 pozitif vaka

Bakan Pilli: "Toplam 6325 test yapıldı, 54'ü yerel 74 pozitif vakaya rastlandı, 13 kişi taburcu edildi " 

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 6325  olduğunu, 54'ü yerel 74 pozitif vakaya rastlandığını , 13 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 18 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları  olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 54  kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Pilli, vakalardan 30 kişinin Lefkoşa, 34 kişinin Girne, 3 kişinin Mağusa, 2 kişinin Güzelyurt, 2 kişinin İskele, 1 kişinin Lefke Bölgesi'nden olduğunu belirtti.  

5 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6325  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 74 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 18 

Yerel Vaka Sayısı: 54  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 13 

Bugün Kaybedilen Hasta:  yok 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 429.347 

Toplam Vaka Sayısı: 2658 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1971 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 673 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 174  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 486 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13

Son Güncelleme: 05.02.2021 19:51
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