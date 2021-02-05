54'ü yerel 74 pozitif vaka

Bakan Pilli: "Toplam 6325 test yapıldı, 54'ü yerel 74 pozitif vakaya rastlandı, 13 kişi taburcu edildi "
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 6325 olduğunu, 54'ü yerel 74 pozitif vakaya rastlandığını , 13 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 18 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 54 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Pilli, vakalardan 30 kişinin Lefkoşa, 34 kişinin Girne, 3 kişinin Mağusa, 2 kişinin Güzelyurt, 2 kişinin İskele, 1 kişinin Lefke Bölgesi'nden olduğunu belirtti.
5 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6325
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 74
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 18
Yerel Vaka Sayısı: 54
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 13
Bugün Kaybedilen Hasta: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 429.347
Toplam Vaka Sayısı: 2658
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1971
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 673
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 174
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 486
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13