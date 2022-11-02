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54 Yaşındaydı...

Aniden hayatını kaybeden Enver Kızılyürek’in ölüm sebebi belirlendi.

02 Kasım 2022 Çarşamba 14:24
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54 Yaşındaydı...



Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Pazar günü Akçay’da, traktör ile seyir halindeyken aniden rahatsızlanarak ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı esnada, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren54 yaşındaki Enver Kızılyürek’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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