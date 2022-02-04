543 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti

Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.591 olup, 543 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi vefat etmiş, 642 kişi taburcu edilmiştir.
226 kişi Lefkoşa, 106 kişi Girne, 147 kişi Gazimağusa, 27 kişi Güzelyurt, 25 kişi İskele, 12 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
4 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.591
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 543
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 543
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 642
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.443.948
Toplam Vaka Sayısı: 57.581
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 52.132
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5275
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 72
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5191
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 176
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1531
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 457
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 432
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3774
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 122188