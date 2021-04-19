55'i yerel 67 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7625 olup, 55'i yerel 67 pozitif vakaya rastlanmış, 102 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 10 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 55 kişi ise yerel vakadır.

23 kişi Lefkoşa, 13 kişi Gazimağusa, 18 kişi Girne, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-1/ Gönyeli-2/ Köşklüçiftlik-1/ Metehan-1/ K.kaymaklı-4 / Yılmazköy-1 / Surlariçi-7 / Marmara-1/ Hamitköy-2 / Kızılbaş-1 / Taşkınköy-2



Girne

Girne Merkez- 10 / Edremit- 3/ Çatalköy-2/ Dikmen-1/ Ozanköy-2



Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-10 / Sakarya-1/ Gülseren-2

İskele

Yenierenköy-1



19 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7625

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 67

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10

Yerel Vaka Sayısı: 55

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 102

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 891. 433

Toplam Vaka Sayısı: 5583

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4822

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 732

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 106

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 622

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 29

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

