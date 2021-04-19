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55'i yerel 67 pozitif vaka

"Toplam 7625 test yapıldı, 55'i yerel 67 pozitif vakaya rastlandı, 102 kişi taburcu edildi"

19 Nisan 2021 Pazartesi 19:13
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55'i yerel 67 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7625  olup, 55'i yerel 67 pozitif vakaya rastlanmış, 102 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 10 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 55 kişi ise yerel vakadır. 

23 kişi Lefkoşa, 13 kişi Gazimağusa, 18 kişi Girne, 1 kişi İskele  Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-1/ Gönyeli-2/ Köşklüçiftlik-1/ Metehan-1/ K.kaymaklı-4 / Yılmazköy-1 / Surlariçi-7 / Marmara-1/ Hamitköy-2 / Kızılbaş-1 / Taşkınköy-2 


Girne 

Girne Merkez- 10 / Edremit- 3/ Çatalköy-2/ Dikmen-1/ Ozanköy-2 


Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-10 / Sakarya-1/ Gülseren-2 

İskele
Yenierenköy-1 


19 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7625 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 67 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10 

Yerel Vaka Sayısı: 55 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 102 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 891. 433 

Toplam Vaka Sayısı: 5583    

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4822 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 732 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 106         

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 622 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 29 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4 
 

Anahtar Kelimeler:
KKTCKoronavirüs
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