Künye
Kıbrıs 13
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kaçakçı, Cezaevi'ne gönderildi!
Kaçakçı, Cezaevi'ne gönderildi!
Resmi nikahlı eşini imam nikahlı eşiyle görünce darp etti
Resmi nikahlı eşini imam nikahlı...
Çalmadık bir şey bırakmadı...
Çalmadık bir şey bırakmadı...
Cihangir’deki hırsızlık meselesinde zanlılar teminata bağlandı
Cihangir’deki hırsızlık meselesinde zanlılar teminata...
İki kişi bıçakladı
İki kişi bıçakladı

551 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 20.214 test yapıldı, 551 pozitif vakaya rastlandı, 716 kişi taburcu edildi"

14 Ocak 2022 Cuma 18:14
267 Okunma
551 pozitif vakaya rastlandı
banner108

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.214   olup, 551 pozitif vakaya rastlanmış, 716  kişi taburcu edilmiştir. 

245 kişi Lefkoşa, 79 kişi Girne, 156 kişi Gazimağusa, 29 kişi Güzelyurt, 23 kişi İskele, 19 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

14 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.214      

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 551    

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 551   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 716 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.034.611       

Toplam Vaka Sayısı: 45.477         

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 38.287  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7044     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 62      

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 6970     

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 148      

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12      

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3154  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 629    
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 796      

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6679       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 111485  

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hafta sonu dağlık kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor
Hafta sonu dağlık kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor
Serdaroğlu: Kamuda taşeron işçiliğin önlenmesi için açtığımız davayı kazandık
Serdaroğlu: Kamuda taşeron işçiliğin önlenmesi için açtığımız davayı kazandık
Tatar: “60 yıldan sonra iki devletin bir araya gelmesi mümkün olamayacak”
Tatar: “60 yıldan sonra iki devletin bir araya gelmesi mümkün olamayacak”
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim