56 yıl sonra köylerini ziyaret ettiler

Denya köyünün eski sakinleri Kıbrıslı Türkler, 56 yıl sonra köylerini ziyaret ederek köy camisinde ibadet etti.
Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kıbrıslı Rumlar’ın ara bölgede örnekleri bulunan ibadetlerinin bir benzerini, bugün ara bölgeden köylerine giden Denya’nın Kıbrıslı Türk eski sakinleri de gerçekleştirdi” denildi.
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