579 KIB-TEK çalışanının test sonucu negatif

KIB-TEK Yönetim Kurulu Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda toplam 579 KIB-TEK personeline yapılan PCR testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

Avcıoğlu’nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“KIBTEK genelinde:

-Genel Merkez,

-Teknecik Elektrik Santrali,

-Lefkoşa Bölge Amirliği,

-Mağusa Bölge Amirliği,

-Girne Bölge Amirliği,

-Güzelyurt Bölge Amirliği,

-İskele Bölge Amirliği,

olmak üzere toplam 579 personelimize PCR Testi yapılmış, yapılan testlerin sonucunun TAMAMI NEGATİF çıkmıştır.”