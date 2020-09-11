579 KIB-TEK çalışanının test sonucu negatif

KIB-TEK Yönetim Kurulu Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda toplam 579 KIB-TEK personeline yapılan PCR testlerinin negatif çıktığını duyurdu.
Avcıoğlu’nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
“KIBTEK genelinde:
-Genel Merkez,
-Teknecik Elektrik Santrali,
-Lefkoşa Bölge Amirliği,
-Mağusa Bölge Amirliği,
-Girne Bölge Amirliği,
-Güzelyurt Bölge Amirliği,
-İskele Bölge Amirliği,
olmak üzere toplam 579 personelimize PCR Testi yapılmış, yapılan testlerin sonucunun TAMAMI NEGATİF çıkmıştır.”