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579 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 18.726 test yapıldı, 579 pozitif vakaya rastlandı, 578 kişi taburcu edildi"

28 Ocak 2022 Cuma 18:44
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579 pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.726 olup, 579 pozitif vakaya rastlanmış, 578 kişi taburcu edilmiştir. 

249 kişi Lefkoşa, 135 kişi Girne, 108 kişi Gazimağusa, 50 kişi Güzelyurt, 22 kişi İskele, 15 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

28 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.726 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 579  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 579    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 578  

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.330.419 
      
Toplam Vaka Sayısı: 53.027    

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 48.439  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5001       

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 56 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı :  4931 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 167 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  14    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1636 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 376    
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 351 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3459       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı:   119365 

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