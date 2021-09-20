58'i yerel, 76 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.248 olup, 58'i yerel 76 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 292 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi yurt dışından gelmiştir. 16 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 58 kişi ise yerel vakadır.
27 kişi Lefkoşa, 16 kişi Girne, 4 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt, 5 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
20 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.248
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 76
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16
Yerel Vaka Sayısı: 58
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 292
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .732.875
Toplam Vaka Sayısı: 18.798
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 17.549
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1176
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1115
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 75
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5010
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 705
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 479
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6113
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 52.056