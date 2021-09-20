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58'i yerel, 76 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 21.248 test yapıldı, 58'i yerel, 76 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 292 kişi taburcu edildi"

20 Eylül 2021 Pazartesi 18:37
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58'i yerel, 76 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.248 olup, 58'i  yerel 76 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 292 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi yurt dışından gelmiştir. 16 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 58 kişi ise yerel vakadır. 

27 kişi Lefkoşa, 16 kişi Girne, 4 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt, 5 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

20 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.248 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 76 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16  

Yerel Vaka Sayısı: 58  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 292 

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .732.875 

Toplam Vaka Sayısı: 18.798   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 17.549 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1176 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51    

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1115 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 75   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5010 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 705 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 479 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6113 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 52.056

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