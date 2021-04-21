58'i yerel 77 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7829 olup, 58'i yerel 77 pozitif vakaya rastlanmış, 79 kişi taburcu edilmiştir.

6 kişi hava yolu, 1 kişi deniz yolu ile ülkemize gelmiştir. 12 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 58 kişi ise yerel vakadır.

25 kişi Lefkoşa, 17 kişi Gazimağusa, 15 kişi Girne, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-1/ Hamitköy-1 / Göçmenköy-4 / Haspolat-4 / Gönyeli-4 / K.Kaymaklı-2 / Ortaköy-3 / Çağlayan-1/ Kızılbaş-1/ Köşklüçiftlik-2 / Taşkınköy-1/ Yakındoğu Bulvarı-1

Girne

Girne Merkez-8 / Zeytinlik-1 / Çatalköy-1/ Alsancak-3 / Lapta-1/ Karaoğlanoğlu-1



Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-4/ Sakarya-1/ Kaliland-2 / Çanakkale-1/ Baykal-1/ Sanayi-2 / Aslanköy-1 / Vadili-1/ Maraş-3 / Salamis Yolu-1

İskele

Yenierenköy- 1



21 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7829

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 77

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 7

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12

Yerel Vaka Sayısı: 58

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 79

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 908.446

Toplam Vaka Sayısı: 5747

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4943

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 775

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 137

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 633

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 29

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5