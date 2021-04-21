58'i yerel 77 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7829 olup, 58'i yerel 77 pozitif vakaya rastlanmış, 79 kişi taburcu edilmiştir.
6 kişi hava yolu, 1 kişi deniz yolu ile ülkemize gelmiştir. 12 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 58 kişi ise yerel vakadır.
25 kişi Lefkoşa, 17 kişi Gazimağusa, 15 kişi Girne, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-1/ Hamitköy-1 / Göçmenköy-4 / Haspolat-4 / Gönyeli-4 / K.Kaymaklı-2 / Ortaköy-3 / Çağlayan-1/ Kızılbaş-1/ Köşklüçiftlik-2 / Taşkınköy-1/ Yakındoğu Bulvarı-1
Girne
Girne Merkez-8 / Zeytinlik-1 / Çatalköy-1/ Alsancak-3 / Lapta-1/ Karaoğlanoğlu-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-4/ Sakarya-1/ Kaliland-2 / Çanakkale-1/ Baykal-1/ Sanayi-2 / Aslanköy-1 / Vadili-1/ Maraş-3 / Salamis Yolu-1
İskele
Yenierenköy- 1
21 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7829
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 77
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 7
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12
Yerel Vaka Sayısı: 58
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 79
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 908.446
Toplam Vaka Sayısı: 5747
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4943
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 775
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 137
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 633
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 29
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5