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58'i yerel 77 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 7829  test yapıldı, 58'i yerel 77 pozitif vakaya rastlandı, 79 kişi taburcu edildi"

21 Nisan 2021 Çarşamba 19:10
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58'i yerel 77 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7829 olup, 58'i yerel 77 pozitif vakaya rastlanmış, 79 kişi taburcu edilmiştir. 

6 kişi hava yolu, 1 kişi deniz yolu ile ülkemize gelmiştir. 12 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 58 kişi ise yerel vakadır. 

25 kişi Lefkoşa, 17 kişi Gazimağusa, 15 kişi Girne, 1 kişi İskele  Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-1/ Hamitköy-1 / Göçmenköy-4 / Haspolat-4 / Gönyeli-4 / K.Kaymaklı-2 / Ortaköy-3 / Çağlayan-1/ Kızılbaş-1/ Köşklüçiftlik-2 / Taşkınköy-1/ Yakındoğu Bulvarı-1 

Girne 

Girne Merkez-8 / Zeytinlik-1 / Çatalköy-1/ Alsancak-3 / Lapta-1/ Karaoğlanoğlu-1 


Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-4/ Sakarya-1/ Kaliland-2 / Çanakkale-1/ Baykal-1/ Sanayi-2 / Aslanköy-1 / Vadili-1/ Maraş-3 / Salamis Yolu-1 

İskele
Yenierenköy- 1 


21 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7829  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 77  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 7 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12 

Yerel Vaka Sayısı: 58 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 79  

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 908.446 

Toplam Vaka Sayısı: 5747    

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4943 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 775 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 137        

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 633 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 29 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5 

Anahtar Kelimeler:
KKTCKoronavirüs
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