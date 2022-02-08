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588 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 15.226 test yapıldı, 588 pozitif vakaya rastlandı, 495 kişi taburcu edildi"

08 Şubat 2022 Salı 18:53
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588 pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.226 olup, 588 pozitif vakaya rastlanmış, 495 kişi taburcu edilmiştir. 

257 kişi Lefkoşa, 106 kişi Girne, 126 kişi Gazimağusa, 40 kişi Güzelyurt, 54 kişi İskele, 5 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

8 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.226       

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 588 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 588        

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 495      

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.501.844     
      
Toplam Vaka Sayısı: 59.447         

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 54.501        

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4766     
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 61     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4696    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 182   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  1449  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 461  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 508 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3694        

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 123925

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