Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İfadesinde suçunu itiraf etti
İfadesinde suçunu itiraf etti
Şüpheli hareketleri ele verdi
Şüpheli hareketleri ele verdi
Öğrencilere cinsel içerikli mesajlar
Öğrencilere cinsel içerikli mesajlar
İfadede ismi verildi
İfadede ismi verildi
Cezaları düşürüldü
Cezaları düşürüldü

59 pozitif vaka!

Son 24 saatte toplam 6 bin 75 test yapıldı, 59 pozitif vakaya rastlandı!

03 Nisan 2021 Cumartesi 19:27
1101 Okunma
59 pozitif vaka!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6 bin 75 olup, 48'i yerel 59 pozitif vakaya rastlanmış, 46 kişi taburcu edilmiştir.

4 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .48 kişi ise yerel vakadır.

19 kişi Lefkoşa, 26 kişi Gazimağusa, 3 kişi Girne  Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Sulariçi- 9 / Hamitköy-4 / Gönyeli-2 / Akıncılar -1 / Değirmenlik-1 / Yenişehir-1/ K.Kaymaklı-1

Girne

Girne Merkez- 1 / Karakum-1 / Dikmen-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez -19/ Maraş-1 / Kaliland Bölgesi-1/ Gönendere-1/ Salamis Yolu-1 / Geçitkale-2 / Yeniboğaziçi-1

3 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6075  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 59

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7

Yerel Vaka Sayısı: 48  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 46 

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 765. 421

Toplam Vaka Sayısı: 4545  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4068

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 451   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 112           

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 336

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

Anahtar Kelimeler:
Pozitif Vaka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Mezarın içinde bir bay ve bayanın iskeletleri var"
"Mezarın içinde bir bay ve bayanın iskeletleri var"
Geçitkale’de 2 pozitif vaka
Geçitkale’de 2 pozitif vaka
Bakan Üstel, Gazimağusa Devlet Hastanesi ve Geçitkale Sağlık Merkezi'ni ziyaret etti 
Bakan Üstel, Gazimağusa Devlet Hastanesi ve Geçitkale Sağlık Merkezi'ni ziyaret etti 
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim