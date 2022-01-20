590 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.745 olup, 590 pozitif vakaya rastlanmış, 866 kişi taburcu edilmiştir.
254 kişi Lefkoşa, 144 kişi Girne, 107 kişi Gazimağusa, 40 kişi Güzelyurt, 24 kişi İskele, 21 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
20 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.745
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 590
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 590
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 866
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.174.825
Toplam Vaka Sayısı: 49.228
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 43.126
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5950
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 78
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5858
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 154
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1635
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 544
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 600
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4686
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 115576