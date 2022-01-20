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590 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 18.745 test yapıldı, 590 pozitif vakaya rastlandı, 866 kişi taburcu edildi"

20 Ocak 2022 Perşembe 18:38
672 Okunma
590 pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.745 olup, 590 pozitif vakaya rastlanmış, 866 kişi taburcu edilmiştir. 

254 kişi Lefkoşa, 144 kişi Girne, 107 kişi Gazimağusa, 40 kişi Güzelyurt, 24 kişi İskele, 21 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

20 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.745       

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 590  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 590     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 866  

Bugün Kaybedilen Hasta:   

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.174.825         
Toplam Vaka Sayısı: 49.228       

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 43.126  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5950       

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 78     

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5858        

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 154     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14       

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  1635 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 544        
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 600    

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4686        

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 115576   

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