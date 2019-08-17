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5’inci Serdarlı Babutsa Kültür ve Sanat Festivali başladı

Serdarlı Belediyesi ile Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği ve Serdarlı Muhtarlığı’nın ortaklaşa düzenlediği 5’inci Serdarlı Babutsa Kültür ve Sanat Festivali başladı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:16
5’inci Serdarlı Babutsa Kültür ve Sanat Festivali başladı

Festivalin açılış konuşmasını yapan Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, festivalin organizasyonu ve düzenlenmesinde katkısı olan herkese teşekkür ederek, kapsamlı festival programı ile katılımcıları memnun edeceklerine inandıklarını belirtti.

Festivalin açılışına katılan Başbakan Ersin Tatar da, örf, adet ve kültürlerin yaşatılmasında festivallerin büyük önemi olduğunu ifade ederek, kendilerinin de bu tarz etkinlikleri önemsediklerini söyledi.

Tatar, bölgenin merkezi konumundaki Serdarlı’da gençlerin iş bulabilmesi, yatırım ve çalışma ortamlarının çeşitlenmesi ve hizmetlerin artması için Hükümet olarak, belediye ile işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Festival konuşmaların ardından folklor gösterisi ile devam etti.

2 gün sürecek olan festivalde halk oyunları, modern dans gösterileri yer alacak, yöresel ürünler de beğeniye sunulacak.

Festival Pazar akşamı Kurtalan Ekspres konseriyle tamamlanacak.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Serdarlı
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